(Foto: DHA)

"GENÇLERE HER ZAMAN BİR ÖĞRETMEN EDASIYLA DAVRANIRDI"

Keklikçi'nin arkadaşı Recep Eser, "Murat'la yaklaşık 1990'lı yılların başından beri arkadaşlığımız, iş arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyordu. 20'li yaşların başından beri yıllarca omuz omuza mücadele verdik. Değişik gazetelerde, bazen başka gazetede olduk ama hiçbir zaman dostluğumuz, arkadaşlığımız bitmedi. Murat gerçekten çok farklı bir insandı. Gazeteye yeni gelen stajyerlere, gençlere her zaman ağabey gibi, bir öğretmen edasıyla davranırdı. Onun yüzünde her zaman enerjiyi görebilirdiniz. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir babaydı, çok iyi bir arkadaştı. Yani gerçekten bir şeyler demek zor şu an benim için ama nurlar içinde yatsın arkadaşım diyorum. En son sağlık sorunları vardı, bundan birkaç ay önce de telefonlaşabilmiştik. Üzülüyoruz, yine bir sürü, birçok ilde yaşayan arkadaşını bir araya getirdi burada. Nur içinde yatsın" dedi.

(Foto: DHA)

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Hakan Daştan ise, "Murat benim 30 yıllık dostum, arkadaşım. Kişiliğini soracak olursanız kelimeler yetmez. Çok iyi bir insandı, çok düzgün bir insandı. Çok üzgünüz. Çok genç yaşta, olmadık bir şekilde bu kalp yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ FOTOĞRAF EDİTÖRLERİNDEN BİRİYDİ"

İş arkadaşlarından gazeteci Erhan Öztürk yaşadığı üzüntüden dolayı konuşmakta güçlük çekerken, "Murat'ın 35-40 yıllık arkadaşıyım. Beraber 25-30 yıl çalıştık. Çok güzel adamdı. Türkiye'nin en iyi fotoğraf editörlerinden birisiydi. İyi bir insandı, güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Lise arkadaşı Canan Erbay da, "Murat'la Kadir Has Lisesi'nde beraber okuduk.. Ben Antalya'dan geldim, Malta'dan gelen var, Gürcistan'dan uçağı kaçıran var, İstanbul'dan katılan arkadaşlarımız. Bizim için çok değerli bir insandı. Çok seviyorduk. Yakışmadı bu erken gidiş. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Kendisini çok seviyoruz, ailesine sabırlar diliyoruz." dedi.