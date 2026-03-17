İletişim Başkanı Duran'dan Sabah Gazetesi muhabiri Murat Keklikçi için taziye mesajı

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 12:53 Son Güncelleme: 17 Mart 2026 12:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sabah Gazetesi'nin muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Duran, Keklikçi’nin savaş muhabirliği başta olmak üzere zorlu alanlarda yıllarca görev yaptığını belirterek, Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.