İletişim Başkanı Duran'dan Sabah Gazetesi muhabiri Murat Keklikçi için taziye mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sabah Gazetesi'nin muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Duran, Keklikçi’nin savaş muhabirliği başta olmak üzere zorlu alanlarda yıllarca görev yaptığını belirterek, Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Duran'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: "Savaş muhabirliği başta olmak üzere gazeteciliğin en zor alanlarında yıllarca emek veren, Sabah Gazetesi'nin kıymetli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'nin vefatını teessürle öğrendim.
Meslek hayatı boyunca gerçeğin peşinden cesaretle giden Sayın Keklikçi'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, Sabah Gazetesi ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet, ruhu şad olsun."