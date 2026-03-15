İletişim Başkanı Duran basın mensuplarıyla iftarda buluştu

İletişim Başkanlığı olarak devletin faaliyetlerini ve politikalarını kamuoyuna doğru şekilde aktarmak için çalıştıklarını ifade eden Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak devletimizin faaliyetlerini, politikalarını ve vizyonunu kamuoyuna doğru ve sağlıklı bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte haberin doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarılması büyük önem taşıyor. "Bu noktada basın mensuplarımızın katkıları son derece kıymetli. Özellikle son savaş sürecinde basın mensuplarımızın ortaya koyduğu performansın oldukça başarılı olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

MEDYA SEKTÖRÜ İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR

Basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Duran, "İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarıyla sürekli temas hâlinde olmak ve onların yaşadığı sorunlara çözüm üretmek bizim için büyük önem taşıyor. Basın mensuplarının özlük haklarının güçlendirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve medya sektörünün sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan reklam alanındaki yapının daha sağlıklı işlemesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞEFFAF VE ETKİLİ İLETİŞİMİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Duran, medya ile güçlü bir iletişim yürütmeye devam edeceklerini belirterek, "Bizler medyamızın tüm unsurlarıyla şeffaf, hızlı ve etkili bir iletişim yürütmek için gayretimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.