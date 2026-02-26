Çinli iş adamı cinayetinde yeni gelişme! GPRS kayıtları vahşeti kanıtladı: İşte şüphelilerin kullandığı aracın güzergahı

Vahşetin arkasındaki asıl motivasyonu açıklayan Ramazan Almaçayır, "Maktulün kripto hesabından 2,5 milyon dolarlık bir para hareketliliği tespit edildi. Soğuk cüzdan şifrelerini ele geçirmek için bu cinayeti işledikleri düşünülüyor." bilgisini verdi. Cinayetin ardından iz kaybettirmek için başvurulan yöntemi anlatan Almaçayır, "Maktulün telefonundan yardımcısına 'Ben 3 arkadaşımla Batum'a gidiyorum, sen eve dön' şeklinde mesaj atarak kayıp başvurusunun yapılmasını geciktirmişler. Avukatın başvurusu ancak 4-5 gün sonra yapılmış." ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.tr

VAHŞETİN BOYUTU: BOĞULARAK İNFAZ EDİLDİ

Ceset üzerindeki ilk incelemelere değinen Ramazan Almaçayır, "Maktulün vücudunda kesici, delici alet ya da ateşli silah yarası yok. İlk tespitler boğulma olayını işaret ediyor. Boğma işlemi ya araçta ya da toprak altında gerçekleşmiş olabilir, bu tam bir vahşet." sözleriyle olayın kan donduran kısmını paylaştı. Banu El ise şüpheli kadının rolüne dikkat çekerek, "Restoranda birlikte yemek yediği kişi tarafından tuzağa düşürülmüş. Kadın şüphelinin otelden ayrılış görüntüleri de her şeyi açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.