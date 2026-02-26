Çinli iş adamı cinayetinde yeni gelişme! GPRS kayıtları vahşeti kanıtladı: İşte şüphelilerin kullandığı aracın güzergahı
İstanbul’da Çinli iş adamına kurulan kripto pususunun kan donduran ayrıntıları A Haber’de. 2,5 milyon dolarlık vurgun için aylar süren keşif, 950 kilometrelik GPRS takibi ve sahte mesaj kumpası deşifre edildi. Boğularak katledilen iş adamının ardından Çin’e kaçan 5 şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı. İşte adım adım planlanan vahşetin rotası ve Cinayet Büro ekiplerinin ulaştığı o çarpıcı detaylar.
İstanbul'da infiale yol açan Çinli iş adamı cinayetine dair yürütülen soruşturmada kan donduran yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
A Haber ekibinin ulaştığı bilgilere göre, 2,5 milyon dolarlık kripto para için planlanan vahşet; aylar süren keşif çalışmaları, sahte mesajlarla şaşırtma taktikleri ve GPRS kayıtlarından elde edilen 950 kilometrelik güzergah takibiyle aydınlatıldı.
AYLAR ÖNCESİNDEN BAŞLAYAN TİTİZ KEŞİF ÇALIŞMASI
Soruşturmanın detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Şüphelilerin yurda giriş çıkışları net bir şekilde tespit edildi. Aralık 2023'te üç şahıs gelip keşif yapıyor, ardından Ocak ayında asıl eylem için tekrar dönüyorlar. Kadın şüpheli ise eylemden hemen önce, 19 Ocak'ta ekibe dahil oluyor." sözleriyle planın aylar öncesine dayandığını belirtti. A Haber Sunucusu Banu El, "Görüntülerde bir keşif yapıldığı çok açık. Arnavutköy Baklalı köyünü, tarlaları önceden tespit etmişler." ifadelerini kullanarak hazırlık sürecinin profesyonelliğine dikkat çekti.
GPRS KAYITLARI: 950 KİLOMETRELİK ÖLÜM ROTASI
Cinayetin teknik takibine dair çarpıcı verileri paylaşan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Polis ekipleri kiralık aracın GPRS kayıtlarını incelediğinde devasa bir hareketlilik gördü. Şüpheliler kurbanı Fatih'te bir restoranda yemek yedikten sonra hızla araca bindirip Arnavutköy istikametine götürüyorlar." dedi. Mustafa Kadir Mercan teknik takibin boyutunu, "Aracın 16-20 Ocak tarihleri arasındaki toplam mesafesi tam 950 kilometre. GPRS kayıtları, aracın hem otel çevresinde hem de cesedin gömüldüğü bölgede saatlerce keşif yaptığını kanıtlıyor." sözleriyle aktardı.