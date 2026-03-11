Hayvanları çamura batırmışlar: Görüntüler infiale yol açtı, bakanlık o işletmeye acımadı

Söz konusu görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum'da büyükbaş hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye denetimler gerçekleştirilerek ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere dair derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

"KÖTÜ MUAMELE ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

OLAYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER

1. Olay nerede gerçekleşti? Hayvanların uygunsuz koşullarda barındırıldığı ve sosyal medyada tepki çeken işletmenin Çorum'da olduğu tespit edilmiştir.

2. Bakanlık işletmeye ne ceza verdi? Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili mevzuat kapsamında hayvan refahına aykırı davranan işletmeye idari para cezası uygulamıştır.

3. Hayvanların şu anki durumu nasıl? Bakanlık müdahalesiyle bakım alanları temizletilmiş ve hayvanların uygun şartlarda barındırılması için gerekli bütün düzenlemeler yaptırılmıştır.

4. Vatandaşlar benzer durumları nereye şikayet edebilir? Vatandaşlar hayvan hakları ihlallerini ve uygunsuz koşulları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine veya HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden bildirebilirler.