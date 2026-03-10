Çocuk giyiminde gizli tehlike: Bakanlık o ürünü ifşa etti, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı düğmeye bastı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, güvenlik standartlarını karşılamayan bir çocuk giyim ürünü için toplatma kararı verildi. İşte ailelerin dikkat etmesi gereken o kritik detay...
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor. Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden bir giyim ürünü için acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.
İŞTE YASAKLANAN O ÜRÜN
Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan bir giyim ürününün güvensiz olduğu kesinleşti. Yetkili kuruluşların laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu ürünün temel güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu kapsamda ürünün satışı tamamen yasaklanırken, piyasadaki stokların toplatılması süreci başlatıldı.
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA
Bakanlık, ürünün neden güvensiz kabul edildiğine dair şu detayları paylaştı:
"Ts En 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik – Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri Standardının Gereklerini Karşılamamaktadır."
İŞTE AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
1. Ticaret Bakanlığı hangi sistemi kullanarak güvensiz ürünleri duyuruyor? Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında tespit edilen riskli ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna ilan etmektedir.
2. Çocuk giyim ürünündeki toplatma kararının sebebi nedir? Yapılan incelemelerde ürünün "Ts En 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik" standartlarına uymadığı; özellikle kordon ve büzme iplerinin çocuklar için güvenlik riski oluşturduğu tespit edilmiştir.