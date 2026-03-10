Çocuk giyiminde gizli tehlike: Bakanlık o ürünü ifşa etti, piyasadan toplatılıyor

3. Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünle ilgili hangi işlemler yapıldı? Ürünün satışı tamamen yasaklanmış olup, piyasadaki mevcut stokların toplatılması süreci bakanlık tarafından başlatılmıştır.

4. Aileler ürünlerin güvenli olup olmadığını nasıl kontrol edebilir? Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın GÜBİS platformunu düzenli olarak kontrol ederek, evlerindeki ürünlerin toplatma listesinde olup olmadığını sorgulayabilirler.