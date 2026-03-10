Adana’da o taksiciye rekor ceza: Trafikte sopa dehşetine 201 bin TL’lik fatura

Adana’da trafikte tartıştığı sürücünün üzerine sopayla yürüyen taksiciye rekor ceza yağdı. 201 bin lira para cezası kesilen ve aracı 60 gün trafikten men edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Maganda taksicinin savunması ise pes dedirtti.

Adana'da trafikte çıkan tartışmada eline aldığı sopayla araç sürücüsünün üzerine yürüyen taksiciye 201 bin lira para cezası kesilip aracı 60 gün trafikten men edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü, emniyetteki ifadesinde "Aracıma çarpıp kaçtı, hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim" dedi.

ÇARPAN ARACI TAKİP ETTİ

Olay, 8 Mart akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracıyla ilerleyen Musa Y. (50), Metin T. (55) yönetimindeki taksiye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bunun üzerine taksi sürücüsü Metin T., çarpan aracı takip etmeye başladı.

SOPAYLA KAPIYI ZORLADI

Bir süre sonra kavşakta bekleyen hafif ticari aracı gören taksici, aracını durdurup eline aldığı tahta sopayla aşağı indi. Musa Y.'nin bulunduğu araca yönelen Metin T., kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sırada trafik ışığının yeşile dönmesiyle Musa Y. aracını hareket ettirerek bölgeden uzaklaştı. Metin T. de tekrar taksisine binerek olay yerinden ayrıldı.

201 BİN LİRALIK CEZA

Yaşanan dehşet anlarının cep telefonu kamerasıyla sosyal medyada yayılması üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan Metin T.'ye çeşitli trafik ihlallerinden toplamda 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayda kullanılan taksi 60 gün süreyle trafikten men edildi.

"HASARI KARŞILASIN DİYE GİTTİM"

Emniyetteki ifadesinde kendisini savunan taksici Metin T., "Aracıma çarpıp kaçtı. Hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim, niyetim başkaydı" ifadelerini kullandı. Ancak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Adana'daki taksiciye neden bu kadar yüksek ceza kesildi? Sürücüye trafiği tehlikeye sokmak, kural ihlalleri ve toplumsal huzuru bozmak gibi farklı maddelerden üst sınırdan cezai işlem uygulanmıştır.

2. Taksici sadece ceza mı aldı? Hayır. Para cezasının yanı sıra aracı 60 gün trafikten men edilmiş ve kendisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

3. Olay nasıl ortaya çıktı? Trafikteki dehşet anlarının başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması ve mağdurun şikayeti üzerine polis operasyon başlatmıştır.