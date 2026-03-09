Arnavutköy’de feci kaza! Kamyonetin çarptığı otomobil ters döndü

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ARABA SAVRULDU, KENDİ ETRAFINDA DÖNMEYE BAŞLADI'

Otomobil sürücüsü Sezgin Karabaş, "Bolluca'dan Boğazköy'e doğru seyir halindeydik. Bir anda arkadan bir kamyon çarptı. Ne olduğunu anlamadık, araç savrulup kendi etrafında dönmeye başladı. Son anda kamyonu gördüm. Peşinden gitmeye çalıştık ama gidemedik. Sürücü hiç durmadı, frene bile basmadı. Birine bir şey oldu mu olmadı mı hiç bakmadan uzaklaştı. İlk başta başka bir şey olduğunu düşündük, lastik patladı sandık. Arabadan indiğimde kamyonun geçtiğini ve aracın arkasının yerde olduğunu gördüm. Peşinden gitmeye çalıştım ancak yol ayrımı vardı, nereye girdiğini göremedim. Birkaç ustaya gösterdim, yaklaşık 30-40 bin lira civarında zararımız var. Gelsin zararımı karşılasın, mahkemelik olmak istemiyorum. Sonuçta kaza herkesin başına gelebilir. Ama gelmezse her türlü mahkemeye vereceğim, devlet de her şekilde peşinden gidecektir" dedi.