Çorlu’da dehşet: 61 yaşındaki adamı taş ve yumruklarla dövdüler

Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 18:08 Son Güncelleme: 08 Mart 2026 19:00

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 61 yaşındaki Aydın Taksim, sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildi. Yaşları 18’den küçük olduğu değerlendirilen saldırganların yumruk ve taşlarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Taksim hastaneye kaldırılırken olayla ilgili polis soruşturma başlattı.