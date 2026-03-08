Çorlu’da dehşet: 61 yaşındaki adamı taş ve yumruklarla dövdüler
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 61 yaşındaki Aydın Taksim, sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildi. Yaşları 18’den küçük olduğu değerlendirilen saldırganların yumruk ve taşlarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Taksim hastaneye kaldırılırken olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana geldi.
Aydın Taksim, sokakta yürürken yanından geçerken kendisine laf atan 3 kişiye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşları 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilen 3 kişinin yumruklu ve taşlı saldırısına uğrayan Taksim'in sol gözünde morluk oluştu.
Aydın Taksim'in darbedildiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Taksim, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis inceleme başlattı.