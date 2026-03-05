İzmir Urla’da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tahliye kavgası faciayla sonuçlandı. Sokak ortasında tabancasına sarılan 54 yaşındaki ev sahibi, 37 yaşındaki kiracısını hayattan kopardı.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan korkunç olayda, kira artışı ve tahliye meselesi can aldı. 54 yaşındaki ev sahibi N. Ü. ile 37 yaşındaki kiracısı Rıdvan Çelik, evin önünde bir araya geldi. Bir süredir aralarında kira miktarı konusunda anlaşmazlık bulunan ikili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan ev sahibi N. Ü., yanında taşıdığı ruhsatsız tabancasını çıkararak kiracısına ateş açtı. Kiracı, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, talihsiz kiracı Rıdvan Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet sonrası kaçmayan ev sahibi N. Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç adamın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

CİNAYETİN SEBEBİ PES DEDİRTTİ

Tarafların bir süredir kira miktarında orta yolu bulamadıkları, ev sahibi N. Ü.'nün ise evin tahliye edilmesini istediği öğrenildi. Kan donduran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Olay nerede ve ne zaman yaşandı? İzmir'in Urla ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

2. Kavganın asıl sebebi neydi? Ev sahibi ile kiracı arasındaki kira artış oranı ve evin tahliyesi konusundaki anlaşmazlık.

3. Zanlı yakalandı mı? Evet, 54 yaşındaki ev sahibi N. Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.