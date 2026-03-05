“Başka evim yok!” Yönetmen Uluç Bayraktar kiracısına açtığı davayı kazandı

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 09:54 Son Güncelleme: 05 Mart 2026 10:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

"Ezel", "Karadayı" ve "İçerde" gibi efsane yapımların yönetmenliğini üstlenen Uluç Bayraktar, Beyoğlu'ndaki evini boşaltmayan kiracısına karşı açtığı davayı kazandı. Kendisi 105 bin lira kira ödeyen ünlü yönetmenin "ihtiyaç" gerekçesi mahkemede karşılık buldu.

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, 2016 yılında Beyoğlu'ndaki dairesini Lara Ö.'ye kiraya vermişti. Aradan geçen yılların ardından Bayraktar, evi kendisi kullanmak istediğini belirterek kiracısından tahliyesini istedi. Ancak kiracı Lara Ö. evi boşaltmayı reddetti. Bunun üzerine Bayraktar, "Başka evim yok, mağdurum" diyerek yargıya başvurdu.

"KENDİM 105 BİN LİRA KİRA ÖDÜYORUM" İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede Uluç Bayraktar, kendisinin de kirada oturduğunu ve aylık 105 bin lira kira ödediğini belirtti. Kendi mülkünde 20 bin liraya oturan kiracısı nedeniyle ciddi bir maddi yük altında olduğunu ifade eden ünlü yönetmen, konut ihtiyacının gerçek ve zorunlu olduğunu vurguladı.

MAHKEME ÜNLÜ YÖNETMENİ HAKLI BULDU Sabah'ta yer alan habere göre, karar duruşmasında mahkeme Bayraktar'ın talebini yerinde buldu. Gerekçeli kararda, ünlü yönetmenin makul bir ihtiyaçla dava açtığı ve kendisinin kirada oturuyor olmasının bu ihtiyacı "gerçek ve zorunlu" kıldığı ifade edildi. Mahkeme, kiracı Lara Ö.'nün Beyoğlu'ndaki daireyi tahliye etmesine hükmetti.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) 1. Ev sahibi ihtiyaç nedeniyle kiracısını çıkarabilir mi? Evet, ev sahibinin kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa, bu durumu ispatlamak kaydıyla tahliye davası açabilir. 2. Uluç Bayraktar davasında belirleyici olan neydi? Ünlü yönetmenin başka bir evinin olmaması ve halihazırda çok daha yüksek bir bedelle kirada oturuyor olması, ihtiyacın "samimi ve zorunlu" olduğunu mahkemeye kanıtladı. 3. Mahkeme kararı sonrası süreç nasıl işler? Mahkemenin tahliye kararı ile birlikte kiracının evi boşaltması gerekir. Aksi takdirde icra kanalıyla tahliye süreci başlatılabilir.