FETÖ'cü Şadan Sakınan adliyeye sevk edildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar sonucu hakkında 'FETÖ üyesi olmak' ve iki ayrı 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.