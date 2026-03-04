İçişleri Bakanlığı duyurdu: 35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler için 35 ilde operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplam 184 şüpheli yakalanırken, bunlardan 22’si tutuklandı, 33’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından 35 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 184 şüpheli yakalanırken, bunlardan 22'si tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Bakanlık, güvenlik güçleriyle birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı ve çalışmalarına katkı sağlayan tüm birim ve personeli tebrik etti.