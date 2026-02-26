CANLI YAYIN

MİT ve Emniyet’ten DHKP-C operasyonu: Türkiye'yi kana bulayacaklardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda, İstanbul’da sansasyonel silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 DHKP-C mensubu yakalandı. MİT’in istihbarat çalışmaları sonucu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu Türkiye'de sansasyonel eylem arayışında olan 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL'UN KRİTİK NOKTALARINDA BOMBALI SALDIRI PLANI

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, teröristlerin İstanbul'da DHKP-C'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT, DHKP-C'li 4 şahsın İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDILAR

Söz konusu şahıslar MİT ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla 25.02.2026'da yakalandı. Aşırı Sol Terör Örgütleri'ne Karşı MİT ve Emniyet'ten Etkili İşbirliği Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütlerine karşı ortak operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Bu kapsamda, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 03 Şubat 2026 tarihinde 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon da gerçekleştirilmişti.

