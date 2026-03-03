Türk Hava Yolları (THY) filodaki uçak sayısının 531'e ulaştığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "500'ncü uçağımızın filoya katılımını gökyüzüne nakşetmiştik. Durmuyoruz, büyüyoruz. Bugün filomuzdaki uçak sayısı 531'e ulaştı. 2003 yılında 65 olan uçak sayımız, bugün gururla 531'e yükselmiş durumda. Gururla diyoruz ki Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.