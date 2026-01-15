Haberler

THY’nin İstanbul–Barselona uçağında bomba tehdidi alarmı!

THY’nin İstanbul–Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, bir yolcunun bomba tehdidi içeren internet ağı oluşturması üzerine güvenlik prosedürleri devreye alındı. Uçak Barselona’ya emniyetle iniş yaparken, kontroller yerel yetkililerce sürdürülüyor.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 14:44

THY'nin İstanbul–Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, bir yolcunun bomba tehdidi içeren internet ağı oluşturması üzerine güvenlik prosedürleri devreye alındı.

"GEREKLİ PROSEDÜRLER DERHAL BAŞLATILMIŞTIR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün şu ifadelere yer verdi: "TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır.

Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."

