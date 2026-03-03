CANLI YAYIN

AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD’ın verilerine göre 3 Mart 2026’da Karadeniz’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.05’te kaydedilen sarsıntı yerin 4.59 kilometre derinliğinde oluştu. Depremin merkez üssü 43.27028 kuzey enlemi ve 39.62222 doğu boylamı olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Mart 2026 tarihinde Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 16.35'te kaydedildi.

MERKEZ ÜSSÜ KARADENİZ AÇIKLARI

AFAD'ın paylaştığı teknik verilere göre depremin merkez üssü Karadeniz olarak belirlendi. Koordinatlar 43.27028 kuzey enlemi ve 39.62222 doğu boylamı şeklinde duyuruldu. Sarsıntı yerin 4.59 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu derinlik, depremin yüzeye görece yakın bir noktada oluştuğunu gösteriyor.

Depreme ilişkin ilk açıklama AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. Detaylı teknik bilgilere kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

1 SAAT ÖNCE DE SARSINTI YAŞANDI

Aynı bölgede yaklaşık bir saat önce bir deprem daha kaydedildi. AFAD verilerine göre saat 15.09.45'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü yine 4.3 (Mw) olarak ölçüldü. Deprem yerin 7.37 kilometre derinliğinde meydana geldi.

3 Mart 2026 Salı günü AFAD son depremler listesi:

Tarih – Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Tür Büyüklük Yer
2026-03-03 16:05:35 43.27028 39.62222 4.59 MW 4.3 Karadeniz
2026-03-03 15:30:17 39.22028 28.17556 13.6 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-03 15:11:06 39.23667 28.93611 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-03-03 15:09:45 43.37944 39.525 7.37 MW 4.3 Karadeniz
2026-03-03 15:09:42 39.23611 28.94917 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-03-03 14:20:56 37.40972 37.04972 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-03-03 14:16:25 36.3425 36.20694 7.03 ML 2.1 Antakya (Hatay)
2026-03-03 14:11:17 40.05389 33.34056 7.66 ML 1.0 Kalecik (Ankara)
2026-03-03 14:09:52 37.91694 28.80139 7.0 ML 1.0 Sarayköy (Denizli)
2026-03-03 13:54:37 39.25528 28.96306 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-03-03 13:51:50 39.19222 28.23444 6.66 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-03 13:48:35 39.82444 28.27306 6.7 ML 2.7 Kepsut (Balıkesir)
2026-03-03 13:06:29 41.92306 27.35361 6.11 ML 1.2 Merkez (Kırklareli)
2026-03-03 13:06:09 39.65528 38.54194 7.0 ML 1.5 İliç (Erzincan)
2026-03-03 12:48:46 41.25722 28.83417 7.2 ML 1.1 Eyüp (İstanbul)
2026-03-03 12:48:16 39.92 28.80972 7.0 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2026-03-03 12:45:50 39.16167 27.675 7.0 ML 0.6 Soma (Manisa)
2026-03-03 12:43:18 38.30194 38.17583 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-03-03 12:35:25 37.87083 32.39694 5.03 ML 1.0 Meram (Konya)
2026-03-03 12:24:35 35.48806 27.68833 7.27 ML 2.2 Akdeniz – 132.47 km Marmaris (Muğla)
2026-03-03 12:11:21 38.29194 38.11472 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

