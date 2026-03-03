AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD’ın verilerine göre 3 Mart 2026’da Karadeniz’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.05’te kaydedilen sarsıntı yerin 4.59 kilometre derinliğinde oluştu. Depremin merkez üssü 43.27028 kuzey enlemi ve 39.62222 doğu boylamı olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Mart 2026 tarihinde Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 16.35'te kaydedildi.

MERKEZ ÜSSÜ KARADENİZ AÇIKLARI

AFAD'ın paylaştığı teknik verilere göre depremin merkez üssü Karadeniz olarak belirlendi. Koordinatlar 43.27028 kuzey enlemi ve 39.62222 doğu boylamı şeklinde duyuruldu. Sarsıntı yerin 4.59 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu derinlik, depremin yüzeye görece yakın bir noktada oluştuğunu gösteriyor.

Depreme ilişkin ilk açıklama AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. Detaylı teknik bilgilere kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

1 SAAT ÖNCE DE SARSINTI YAŞANDI

Aynı bölgede yaklaşık bir saat önce bir deprem daha kaydedildi. AFAD verilerine göre saat 15.09.45'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü yine 4.3 (Mw) olarak ölçüldü. Deprem yerin 7.37 kilometre derinliğinde meydana geldi.

3 Mart 2026 Salı günü AFAD son depremler listesi: