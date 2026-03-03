Bahçelievler’de zehir tacirleri jandarmaya ateş açmıştı! 5 şüpheli tutuklandı

Yürütülen soruşturma sürerken, olay yerinden kaçan şüphelinin yanı sıra 2 şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Bölgede konuşlanan JASAT ekiplerini gören 3 şüpheli ateş açmış ve çıkan sıcak çatışmada 2 jandarma personeli yaralanmıştı. Şüphelilerden H.K. (17) ve O.I. Bağcılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yakalanırken, 3'üncü şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Burada savcılık ifadeleri tamamlanan 4 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ile 'kamu görevlisini görevi sebebiyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

18 yaşından küçük olduğu belirlenen diğer şüpheli H.K.'nin ise üzerine atılı toplam 3 suç yönünden tutuklanması talep edildi. SSÇ ve diğer şahısların hakimlik işlemleri sürerken, olaya ilişkin 3 şahsın firari konumda olduğu öğrenildi.