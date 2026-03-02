Yeni nesil suç örgütlerine darbe: İşyerlerine molotof atıp haraç isteyen çete çökertildi

İstanbul’un Esenyurt, Kartal ve Sancaktepe ilçelerinde işyerlerini molotofkokteyli ve silahlarla hedef alarak 26 milyon lira haraç isteyen "yeni nesil" suç örgütü çökertildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, son saldırının hemen ertesi günü düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi gözaltına alırken, çetenin üs olarak kullandığı otel mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

İstanbul'da 11, 24 ve 26 Şubat tarihlerinde Esenyurt, Kartal ve Sancaktepe'deki işyerleri çetelerin hedefi oldu.

ÜÇ İLÇEDE ARKA ARKAYA SALDIRI VE HARAÇ TALEBİ Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı olayı gerçekleştiren yeni nesil çete üyesi 12 kişinin kimliklerini tek tek tespit etti. 27 Şubat günü 4'ü yaşı küçük 12 şüpheli Arnavutköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt'ta yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.