Tekne bakım ve imalathanesinde yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde fiber tekne bakım ve imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülebildi. Yangında ağır yaralanan iş yeri çalışanı Ramazan Akbaş hastanede tedaviye alındı.

Manavgat Sanayi Sitesi'nde dün saat 21.00 sıralarında fiber tekne bakım ve imalatı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında içeride bulunan iş yeri çalışanı Remzi Akbaş itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Vücudunda yanıklar olduğu belirlenen Remzi Akbaş, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Akbaş'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere daha sağlıklı müdahalede bulunabilmek için yanan bölümün kepengini testereyle keserek içeri girdi. İş yerinde çok sayıda yanıcı tekne ve tiner gibi malzemeler olması, zaman zaman patlamalar meydana gelmesi nedeniyle zorlanan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı.