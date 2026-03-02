Sakarya'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya'da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Erenler ve Karasu ilçelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; bin 71 adet sentetik ecza, 645 gram metamfetamin, 68 gram sentetik cannabinoid, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 58 gram aseton maddesi ile 1 adet hassas terazi bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 TL nakit paraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.