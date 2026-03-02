Ofiste korku dolu anlar: Bilgisayar bomba gibi patladı

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgilere göre, iş yerini kapatarak ayrılmaya hazırlanan Fatih Yami, bir anda şiddetli bir gürültü duydu. Gürültünün geldiği ofis bölümüne yönelen Yami, bilgisayarın patladığını ve yangın çıktığını fark etti.