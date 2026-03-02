Manisa'da 35 haneli mahalleden vefa örneği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı 35 haneli, 60 nüfuslu Ziyanlar Mahallesi'nde, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda şehit düşen ataların isimlerinin yaşatılması amacıyla yaptırılan anıt, mahalle halkının vefa örneği olarak dikkat çekiyor.

Ziyanlar Mahallesi'nde, Uşak'ta kilimcilik yapan Ahmet Horasan tarafından yaklaşık 15 yıl önce yaptırılan ve Çanakkale ile Kurtuluş Savaşları'nda şehit olan mahalle sakinlerinin isimlerinin yer aldığı anıt, mahalle halkı tarafından düzenli olarak bakımdan geçiriliyor.



Mahalle Muhtarı Kamil Horasan, atalarına sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Mahallemiz sakinlerinden Uşak ilinde kilimcilik yapmakta olan Ahmet Horasan, 15 yıldan fazla süre önce Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda şehit olan dedelerimizin adlarının yazılı olduğu anıtı yaptırdı. Bizler de düzenli bakımını ve çevre temizliğini yaparak gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz." dedi.



Ziyanlar Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gencer ise mahallenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "Mahallemizin kuruluşu 1600'lü yıllara dayanıyor. Tarihi oldukça eski olan mahallemizde, şehitlerimizin isimlerinin yer aldığı bu anıtı koruyarak onların hatırasını yaşatıyoruz." diye konuştu.



Mahalle halkı, şehitler anıtının yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında kurulan bir gönül köprüsü olduğunu vurguladı.