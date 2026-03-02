Kahramanmaraş'ta dehşet! İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi üzerinde meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B. (18), yanında bulunan bıçakla İ.Ş.'yi (18) başından yaraladı. Olayda R.Ş. (17) ve M.A.' da (17) yaralanırken, M.A.'nın kolunun kırıldığı öğrenildi.