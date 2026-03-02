İstanbul ve Yalova'da operasyon: 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Gaziosmanpaşa'da bir adrese ve Yalova'da seyir halindeki bir TIR'a operasyon düzenledi. Operasyonlarda 57 kilo kokain, 450 adet fişek ve kaçak yollarla ülkeye getirilen otomobil parçaları ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.