İstanbul ve Yalova'da operasyon: 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Gaziosmanpaşa'da bir adrese ve Yalova'da seyir halindeki bir TIR'a operasyon düzenledi. Operasyonlarda 57 kilo kokain, 450 adet fişek ve kaçak yollarla ülkeye getirilen otomobil parçaları ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda 1 Mart Pazar günü Gaziosmanpaşa'da bir adrese ve Yalova'da seyir halindeki bir TIR'a operasyon düzenlendi. Durdurulan TIR'da yapılan detaylı aramalarda aracın dorse kısmında zulalanmış 57 kilo 850 gram kokain, 450 adet fişek, 30 adet otomobil parçası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Kaçakçılık' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.