Hatay'da korku dolu anlar! İş yeri alev alev yandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Hatay’ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede alevlere teslim oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında iş yerinde maddi hasar oluştu; olayda can kaybı yaşanmadı.
Yangın; Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde iş yerinde yaşandı.
Sebebi bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.
Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.