Hatay'da korku dolu anlar! İş yeri alev alev yandı

Sebebi bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.