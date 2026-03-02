Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi ile Gazimagosa Caddesinin kesiştiği kontrollü kavşakta meydana geldi.



Gazimagosa caddesinden gelip kavşağa giriş yapan sürücü Şahin Ö.(63) yönetimindeki 16 F 2587 plakalı minibüs, Ankara caddesinde seyir halinde olan Sürücü Hakan A.(35) yönetimindeki 16 M 06129 plakalı özel halk otobüsüne yandan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile otobüsteki yolcu Necla Y.(39) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.