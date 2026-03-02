Banklar ve sokaklar duyarsız vatandaşların hedefi oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan banklar duyarsız vatandaşların hedefi haline gelirken, bankların kırılıp zarar verilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Her gün çok sayıda vatandaşın dinlenmek veya vakit geçirmek için kullandığı banklar ve çevresi duyarsız vatandaşların hedefi haline geldi. Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir bank, gece saatlerinde zarar gördü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce oturma bölümündeki tahtaların kırıldığı bank kullanılamaz hale gelirken, çevredeki başka bir bankın etrafının ise çekirdek kabuklarıyla kirletildiği görüldü.

Yaşanan tahribat tepki toplarken, sabah saatlerinde bölgede yürüyüş yapan vatandaşlardan Ayhan Arslantaş, karşılaştığı manzara karşısında üzüntü duyduğunu belirtti. Yaşanan duruma tepki gösteren Arslantaş; "Her gün erken saatte sokaklara çıkarım, yürüyüş yaparım. Bugün sabah çıktığımda da bu manzara ile karşılaştım. Maalesef şehir magandaları gece boş durmamış. Kimi bankta güç denemesi yapmış, kimisi çekirdek çitlemiş çöpünü bırakmış. Herkesi duyarlı olmaya kamu malına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu şehir hepimizin başka Aydın yok" dedi.