Vicdanları sızlatan görüntü! At arabasına üst üste palet yüklediler

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, at arabasına kat kat palet yükledi. Aşırı yük nedeniyle yükün ağırlığı altında güçlükle ilerleyen atın dengesini sağlamakta zorlandığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki topladı.