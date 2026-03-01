TSK'yı hedef almıştı! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımları nedeniyle re’sen soruşturma başlattı. Açıklamada, TCK 301/2 kapsamında “devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı kuvvetlerine yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca 'Devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ronay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na versem geçerli oluyor mu? Ne bileyim bomba falan alırız belki."