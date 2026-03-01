Tepsiyle kayarken havaya attı, kardeşinin başına isabet etti

Erzincan'da iki kardeşin karla kaplı bahçede tepsiyle kayarak eğlendikleri anlar, havaya atılan tepsinin küçük çocuğun başına isabet etmesiyle yerini gözyaşına bıraktı.

İstanbul'dan memleketleri Erzincan'a gelen Köse ailesi, evlerinin bahçesinde karın keyfini çıkardı. İstanbul'da kara hasret kalan iki kardeş, Erzincan'da yağan karın ardından bahçede uzun süre soğuk havaya aldırış etmeden eğlendi.



Tepsiyle kayarak karın tadını çıkaran çocukların neşesi, büyük kardeşin kaydıktan sonra tepsiyi havaya fırlatmasıyla son buldu. Kontrolden çıkan tepsi, yanında bulunan küçük kardeşinin başına çarptı. Başına darbe alan çocuk acıyla bir süre hüngür hüngür ağladı.



Yaşanan anlar, evin balkonundan cep telefonuyla görüntülendi. Çocukların babası Kamil Köse, olayın tatilden geriye kalan bir anı olarak kayda geçtiğini belirtti.