Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 06:06 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, para ve silah ele geçirildi. Ekipler tarafından 10 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.