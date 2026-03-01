Selimiye Camii restorasyon sonrası ziyarete açıldı! Turistlerden yoğun ilgi
Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii, restorasyonun tamamlanmasının ardından Edirne’de ziyaretçilere açıldı. Ramazan atmosferiyle birleşen cami ziyareti, Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce insanı kente çekti, turizm ve esnaf yoğunluk yaşadı.
Ramazan ayının manevi atmosferi, Osmanlı'ya başkentlik yapmış kadim şehir Edirne'de bu yıl çok daha güçlü hissediliyor.
Yaklaşık dört buçuk yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ibadete ve ziyarete açılan Selimiye Camii, kenti adeta ziyaretçi akınına uğrattı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan caminin kapılarını yeniden açmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi Edirne'ye geldi.
Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunlukta kent merkezinde trafik zaman zaman kilitlendi. Güzel havanın da etkisiyle tarihi çarşılar, Selimiye Meydanı ve turistik noktalar bayram havasını aratmayan görüntülere sahne oldu.