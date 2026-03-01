Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonları! 6 zanlı yakalandı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Karadeniz’de zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Samsun’da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Belirlenen 6 zanlının ikametlerinde arama yapan ekipler, 2 bin 184 sentetik ecza hap, 79 gram sentetik uyuşturucu, 8,55 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve 19 kartuşu ele geçirdi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.