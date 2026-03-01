Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonları! 6 zanlı yakalandı

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 14:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Karadeniz’de zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Samsun’da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.