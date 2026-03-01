Samsun'da sahte içki operasyonu! 1 şüpheli yakalandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Samsun'un İlkadım ilçesinde 70 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 70 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.