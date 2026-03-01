CANLI YAYIN

Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi!

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan kontrollerde ilçede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu O.U. (55) ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan" gözaltına alındı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın