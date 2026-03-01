CANLI YAYIN

Saha savaş alanına döndü! Artvin’de amatör maçta tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada

Kemalpaşaspor ile Borçkaspor arasında oynanan Artvin 1. Amatör Lig maçında 79’uncu dakikada gelen golün ardından saha karıştı. Futbolcuların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavgaya polis müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

1'inci Amatör Lig karşılaşmasında Kemalpaşaspor sahasında Borçkaspor'u konuk etti. Kemalpaşa İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın 79'uncu dakikasında konuk ekip Borçkaspor öne geçti.

Gol sevinci yaşandığı sırada iki takımın oyuncuları arasında başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Çok sayıda futbolcunun dahil olduğu olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Maçın hakemi oyunu durdururken, sahaya giren polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Gerginliğin yatışmasının ardından devam eden karşılaşmayı Borçkaspor 2-0 kazandı. Saha içerisinde yaşanan arbede ise anbean kaydedildi.

