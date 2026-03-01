Saha savaş alanına döndü! Artvin’de amatör maçta tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 17:13 Son Güncelleme: 01 Mart 2026 17:22

Kemalpaşaspor ile Borçkaspor arasında oynanan Artvin 1. Amatör Lig maçında 79’uncu dakikada gelen golün ardından saha karıştı. Futbolcuların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavgaya polis müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.