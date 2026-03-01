Osmaniye'de hayvan çiftliğindeki yangından acı haber: Çok sayıda hayvan telef oldu

Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu. Maddi hasarında meydana geldiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cevdetiye beldesinde bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikte bulunan hayvan barınaklarını sardı. Yangını fark eden çiftlik sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef olurken, 40 torba tavuk yeminin de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.