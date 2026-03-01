Ordu ve Artvin'de kar etkili oluyor

Karadeniz’in yüksek rakımlı bölgelerinde kış şartları etkisini artırarak sürdürüyor. Ordu ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ederken, beyaza bürünen yayla ve kırsal mahallelerde kartpostallık manzaralar oluştu.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterdi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bazı ilçelerde kar küreme çalışması yapılıyor.

ARTVİN

Artvin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı nedeniyle il merkezinde 2, Ardanuç'ta 8, Şavşat'ta 20, Yusufeli'nde 3 olmak üzere 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör yaylası karla kaplandı.

Kar yağışının ardından Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

