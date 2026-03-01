Ölüme giden sahte kimlik oyunu: Hastanede büyük şok!

Kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın, polisten kaçmak için bir başkasının kimliğini kullandığı ortaya çıktı. “Nezir Evdedurmaz” olarak kayıtlara geçen kişinin aslında 2008’in ünlü suç şebekesi üyelerinden İbrahim Demirdiş olduğu anlaşıldı.

İstanbul'da kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahsın kimliği, ölüm belgesi düzenlenirken şüphe uyandırdı. Hastane personelinin sistem kayıtlarında fark ettiği tutarsızlık üzerine durum emniyet birimlerine bildirildi.

ÖLÜM BELGESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Hastaneye gelen polis ekipleri, ölen kişinin resmi kayıtlarda "Nezir Evdedurmaz" olarak göründüğünü ancak kimlik bilgilerinde çelişkiler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi ve şahsın eşi Çiler Demirdiş'in ifadesine başvuruldu.

EŞİNDEN GELEN İTİRAF: "O NEZİR DEĞİL, İBRAHİM"

Polis sorgusunda köşeye sıkışan Çiler Demirdiş, ölen kişinin gerçek kimliğini itiraf etti. Buna göre hayatını kaybeden kişi, kamuoyunun 2008 yılında çökertilen suç şebekesi operasyonlarından tanıdığı İbrahim Demirdiş'ti.

Savcılık incelemesinde, Demirdiş hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevine girmemek için yaklaşık iki yıldır "Nezir Evdedurmaz" adına düzenlenmiş kimliği kullandığı belirlendi.

GERÇEK NEZİR EVDEDURMAZ NEREDE?

Soruşturmanın en kritik başlığı ise kimliğin gerçek sahibinin akıbeti oldu. Emniyet ekipleri, sistemde kayıtlı telefon numaraları üzerinden Nezir Evdedurmaz'a ulaşmaya çalıştı ancak aramalara yanıt alınamadı.

Yetkililer şu sorulara yanıt arıyor:

Nezir Evdedurmaz hayatta mı? Kimliği İbrahim Demirdiş'in eline nasıl geçti? İki isim arasında ticari bir ilişki ya da husumet var mı? Sahte kimlik organize bir suç ağı kapsamında mı temin edildi?

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

2008 YILINDAKİ SUÇ DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Yapılan araştırmalarda, İbrahim ve Çiler Demirdiş'in 2008 yılında çökertilen geniş çaplı bir asayiş suç şebekesinin faal üyeleri arasında yer aldığı belirlendi. Dosya yeniden incelemeye alınırken, sahte kimlik temininin o dönemki yapılanmayla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Çiler Demirdiş ifadesinde, eşinin gerçek kimliğini ölmeden kısa süre önce kendisine açıkladığını ve kimliğin asıl sahibini tanımadığını öne sürdü. Ancak emniyet birimleri olayın organize bir iş birliği olup olmadığını tüm yönleriyle inceliyor.

