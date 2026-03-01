CANLI YAYIN

Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili ekipler bölgede inceleme yaptı.

Kızlan Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili ekipler bölgede inceleme yaptı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın