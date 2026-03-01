Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili ekipler bölgede inceleme yaptı.
Kızlan Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili ekipler bölgede inceleme yaptı.