Erzincan'da korkunç olay! Kurşun eritme sırasında patlama: 1 ölü

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 02:32 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Erzincan'da bir kişi evde kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi. Olayda ağır yaralanan Muhammet A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.