Erzincan'da korkunç olay! Kurşun eritme sırasında patlama: 1 ölü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Erzincan'da bir kişi evde kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi. Olayda ağır yaralanan Muhammet A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzincan'da ocakta erittiği kurşunun patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Mimarsinan Mahallesi 1206. Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Muhammet A. (43), ocakta kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Muhammet A, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Muhammet A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.