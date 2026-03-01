Devrilen solunum tüpü faciayı getrdi: 1 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Koramanlar köyünde gece saatlerinde solunum tüpünün devrilmesi sonucu çıkan yangın faciaya yol açtı. Yangında 80 yaşındaki Nail Hamarat hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Koramanlar köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, solunum tüpünün devrilmesi sonucu çıkan yangın faciaya yol açtı. Yangında 80 yaşındaki Nail Hamarat hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Koramanlar köyünde bir evde yaşandı. Solunum tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen Nail Hamarat'ın bulunduğu evde, iddiaya göre tüpün devrilmesiyle birlikte bir anda alevlenme meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler evi sardı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından evin içinde inceleme çalışması başlatıldı. Yapılan kontrollerde, Nail Hamarat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin detaylı inceleme başlatılırken, solunum tüpünün devrilmesiyle oluşan alevlenmenin yangına yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kesin nedenin yapılacak teknik inceleme raporlarıyla netlik kazanacağı öğrenildi.

