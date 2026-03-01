Depremzedelerin klimalarına göz diktiler! 2 hırsız tutuklandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde konteyner kentten çaldıkları klimaları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Arsuz ilçesindeki konteyner kentten 6 klima çalınması ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, klimaların İskenderun ilçesindeki ikinci el ürün alım satımı yapan bir firmaya satıldığını belirleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.
Şüpheliler Ö.Ö. ile H.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.