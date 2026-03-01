Bahçelievler'de gece yarısı dehşet! Kar maskeli şüpheli dehşet saçtı

Olay, 26 Şubat Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Merkez Mahallesin'nde bulunan kız arkadaşının evine giden Hüseyin A., eve varmasına birkaç sokak kala maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.