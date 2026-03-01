Avcılar'da engelli gence otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

Avcılar'da caddenin karşısına geçmeye çalışan engelli gence otomobil çarptı. Şahıs, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

Olay, 01.00 sıralarında Avcılar, Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve engelli olduğu öğrenilen 2003 doğumlu İbrahim Tekinışık'a seyir halinde olan bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.