Abant Gölü Milli Parkı beyaza büründü

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve dört mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Milli parkta kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken, göl çevresindeki çam ormanları ve yürüyüş yolları beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikasını görmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist, göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çektirdi.