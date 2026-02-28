Zehir tacirlerinden jandarmaya kalleş saldırı I Bakan Gürlek’ten sert çıkış: Suçlular adalet önünde hesap verecek
İstanbul Bahçelievler'de Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonu sırasında şüpheliler tarafından jandarmaya ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı. Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanırken, bir şüpheli kaçtı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise tavizsiz mücadele sözü vererek "Suçlular adalet önünde hesap verecek" dedi.
Olay, saat 22:00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Metin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı operasyonda, Bahçelievler'de 3 şüpheli kişinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edildi. Bölgede konuşlanan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerini gören 3 şüpheli, silahlarına davranarak ateş açtı. Çıkan sıcak çatışmada 2 Jandarma personeli yaralandı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI 1'İ ARANIYOR
Çıkan sıcak çatışma sonrası, 3 şüpheli 34 PT 598 plakalı araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri aracı sıcak takibe aldı. Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı araca çok sayıda kurşun isabet etti. Şüpheli 3 kişi Bağcılar, Kıbrıs Caddesi'nde kaçtıkları araçla kaza yaptı. Şüpheli H.K (17) ve O.I. Bağcılar İlçe Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, üçüncü şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakalanan 2 şüpheli, hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.