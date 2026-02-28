CANLI YAYIN

Zehir tacirlerinden jandarmaya kalleş saldırı I Bakan Gürlek’ten sert çıkış: Suçlular adalet önünde hesap verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Bahçelievler'de Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonu sırasında şüpheliler tarafından jandarmaya ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı. Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanırken, bir şüpheli kaçtı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise tavizsiz mücadele sözü vererek "Suçlular adalet önünde hesap verecek" dedi.

Olay, saat 22:00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Metin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı operasyonda, Bahçelievler'de 3 şüpheli kişinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edildi. Bölgede konuşlanan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerini gören 3 şüpheli, silahlarına davranarak ateş açtı. Çıkan sıcak çatışmada 2 Jandarma personeli yaralandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI 1'İ ARANIYOR

Çıkan sıcak çatışma sonrası, 3 şüpheli 34 PT 598 plakalı araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri aracı sıcak takibe aldı. Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı araca çok sayıda kurşun isabet etti. Şüpheli 3 kişi Bağcılar, Kıbrıs Caddesi'nde kaçtıkları araçla kaza yaptı. Şüpheli H.K (17) ve O.I. Bağcılar İlçe Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, üçüncü şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan 2 şüpheli, hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde alışverişi sırasında JASAT ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktığını belirterek şu ifadeler kullanıldı:

"Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı tahkikatta;

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslarla, gizli soruşturmacı aracılığında Bahçelievler ilçesinde 27.02.2026 tarihinde temas gerçekleştirilmiştir.

Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada J.Uzm.Çvş. B. B. kolundan yaralanmıştır.

Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

"SUÇLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır.

Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir.

Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor; Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakârlıkları için yürekten tebrik ediyorum."

