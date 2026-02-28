Zehir tacirlerinden jandarmaya kalleş saldırı I Bakan Gürlek’ten sert çıkış: Suçlular adalet önünde hesap verecek

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde alışverişi sırasında JASAT ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktığını belirterek şu ifadeler kullanıldı:

"Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı tahkikatta;

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslarla, gizli soruşturmacı aracılığında Bahçelievler ilçesinde 27.02.2026 tarihinde temas gerçekleştirilmiştir.

Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada J.Uzm.Çvş. B. B. kolundan yaralanmıştır.

Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."