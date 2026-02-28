Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Üsküdar Bulgurlu Caddesi'nde virajı alamayan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek iş yerine daldı. Kazada sürücü yaralandı.

Üsküdar Bulgurlu Caddesi'nde seyir halinde olan 34 PH 7536 plakalı otomobilin sürücüsü, virajı alamayarak kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, yol kenarında bulunan iş yerine girerek durabildi.



Kaza, gece saatlerinde Bulgurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen otomobil, virajı alamayınca kaldırıma çıktı. İş yerinin camını kırarak içeri giren araç, içeride maddi hasara yol açtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.