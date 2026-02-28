Sigara içtiği için eşini 13 yerinden bıçaklayan cani koca tutuklandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, sigara içtiği gerekçesiyle tartıştığı eşi Habibe Atçalıoğlu’nu çalıştığı iş yerinde 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ayhan Atçalıoğlu tutuklandı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı, ifadesinde eşini öldürmek amacıyla iş yerine gittiğini itiraf etti.

Olay dün saat 10.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'ndeki bir otomobil satış ve servis bayisinde meydana geldi. Sarayköy ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası demirci ustası Ayhan Atçalıoğlu, iddiaya göre, eşi Habibe Atçalıoğlu ile sigara içtiği için bir süre önce tartıştı. Ayhan Atçalıoğlu, önceki gün eşinin çantasında sigara görünce aralarında bir kez daha tartışma çıktı.

Fotoğraf: DHA ÖLDÜRMEK İÇİN GİTMİŞ Eşi Habibe Atçalıoğlu'nun gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen Ayhan Atçalıoğlu, bugün eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gitti. Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Ayhan Atçalıoğlu, diğer çalışanların gözü önünde eşini karın, kasık, kol ve bacaklarından bıçakladı. Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Habibe Atçalıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Atçalıoğlu, ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Atçalıoğlu'nun, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.